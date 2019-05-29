Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 15:08
Театры
Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин
«С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе
Рекомендуется ограничить употребление мяса, не пить кофе и сладкие напитки.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
Напомним, что для рынка Поднебесной Honda CR-V производится совместным предприятием Dongfeng и Honda, однако новинка получит «прописку» на СП GAC и Honda, что является нормальной практикой, передает издание 32cars.ru.
Обновлено в 00:33
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, снова получивший украинское гражданство, может вернуться на Украину в среду, 29 мая.
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли поздравила мать с 70-летием
Известная турецкая актриса и звезда телевизионной саги «Великолепный век» Мерьем Узерли трогательно поздравила свою мать Урсулу с 70- летием.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников
Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Общество
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова предоставила компромат на мужа
Жена телезвезды продемонстрировала, что на теле её любимого неизвестным путем появилось сразу несколько гематом.
Обновлено в 01:00
Политика
Болтон связал с Ираном атаку на танкеры в ОАЭ
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что иранские мины могли использоваться при атаке на танкеры в ОАЭ.
Обновлено в 03:10
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Политика
Песков рассказал о сроках поставки С-400 Турции
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Аравийская коалиция нанесла удары по позициям йеменских хуситов
Авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по позициям мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в районе столицы Йемена, сообщил Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов
Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 02:50
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Происшествия
Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете
Суд обязал актера Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за курение в самолете.
Обновлено в 04:11
Музыка
Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»
На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
Энергетика
Китаю понадобились дополнительные поставки российского газа
Китай заинтересован в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири», пока окончательные объемы не определены, сообщила зампред правления и генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова; по действующему контракту Газпром должен поставлять 38 млрд кубометров в год.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Общество
Россияне проведут отпуск дома из-за отсутствия денег
Отпуск Infogram 44% россиян во время отпуска планируют остаться дома, более половины от этого числа назвали в качестве причины принятия такого решение отсутствие денег, 14% граждан и вовсе не планируют в этом году отдыхать.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Здоровье
В России изменились правила ОМС
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 01:18
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25