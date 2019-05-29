США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Театры Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин «С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.

Авто Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн Напомним, что для рынка Поднебесной Honda CR-V производится совместным предприятием Dongfeng и Honda, однако новинка получит «прописку» на СП GAC и Honda, что является нормальной практикой, передает издание 32cars.ru.

Политика Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, снова получивший украинское гражданство, может вернуться на Украину в среду, 29 мая.

Шоу-бизнес Мерьем Узерли поздравила мать с 70-летием Известная турецкая актриса и звезда телевизионной саги «Великолепный век» Мерьем Узерли трогательно поздравила свою мать Урсулу с 70- летием.

Общество Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.

Общество Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Шоу-бизнес Жена Андрея Малахова предоставила компромат на мужа Жена телезвезды продемонстрировала, что на теле её любимого неизвестным путем появилось сразу несколько гематом.

Политика Болтон связал с Ираном атаку на танкеры в ОАЭ Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что иранские мины могли использоваться при атаке на танкеры в ОАЭ.

Энергетика Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть» Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.

Армия и оружие Аравийская коалиция нанесла удары по позициям йеменских хуситов Авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по позициям мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в районе столицы Йемена, сообщил Sky News Arabia.

Общество Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.

Происшествия Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете Суд обязал актера Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за курение в самолете.

Музыка Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения» На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.

Энергетика Китаю понадобились дополнительные поставки российского газа Китай заинтересован в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири», пока окончательные объемы не определены, сообщила зампред правления и генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова; по действующему контракту Газпром должен поставлять 38 млрд кубометров в год.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

Общество Россияне проведут отпуск дома из-за отсутствия денег Отпуск Infogram 44% россиян во время отпуска планируют остаться дома, более половины от этого числа назвали в качестве причины принятия такого решение отсутствие денег, 14% граждан и вовсе не планируют в этом году отдыхать.

Политика В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.

Здоровье В России изменились правила ОМС В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).