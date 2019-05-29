Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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Происшествия
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Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
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Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
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Вооруженные силы России отмечают День военного автомобилиста
Военные автомобилисты успешно обеспечивают мобильность подразделений и своевременную доставку материальных средств.
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Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
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Политика
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила старт кампаниям по выборам, которые пройдут в России 8 сентября.
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Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
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Обновлено вчера в 12:47
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
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Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
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Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.
Обновлено в 01:30
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В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным
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Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 03:29
Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Общество
Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России
Наиболее острой проблемой становится несоблюдение трудовых прав, чаще всего жалуются на невыплаты зарплаты.
Обновлено в 05:30
Политика
Нил Ушаков официально ушел с должности мэра Риги
Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, избранный по итогам выборов в Европейский парламент, сообщил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги.
Обновлено в 05:43
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В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего ребенка
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Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Музыка
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Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы в отеле
Необычную репетицию певица устроила прямо в отеле.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
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