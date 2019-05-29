Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

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США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

РБКвчера в 14:13

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

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США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

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Московский Комсомолецвчера в 21:19

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51
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Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

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Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
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Обновлено в 05:18
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Экономика

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Вооруженные силы России отмечают День военного автомобилиста

Военные автомобилисты успешно обеспечивают мобильность подразделений и своевременную доставку материальных средств.
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Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

ЦИК объявил старт кампаниям по выборам в единый день голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила старт кампаниям по выборам, которые пройдут в России 8 сентября.
Обновлено в 05:19
Транспорт

ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД

Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
Обновлено в 05:59
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

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Обновлено вчера в 21:01
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире

Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом

Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.
Обновлено в 01:30
Политика

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку.
Обновлено в 05:25
Политика

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 03:29
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Общество

Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России

Наиболее острой проблемой становится несоблюдение трудовых прав, чаще всего жалуются на невыплаты зарплаты.
Обновлено в 05:30
Политика

Нил Ушаков официально ушел с должности мэра Риги

Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, избранный по итогам выборов в Европейский парламент, сообщил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего ребенка

Обновлено в 04:14
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

Обновлено в 04:14
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Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы в отеле

Необычную репетицию певица устроила прямо в отеле.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело

В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
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