Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

ТАССвчера в 21:32

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

РИА Новостивчера в 18:15

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Газета.Ruвчера в 16:39

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Lenta.ruвчера в 15:00

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

РБКвчера в 14:13

Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран

Московский Комсомолецвчера в 21:19
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Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:20
Политика

Прокуроры не нашли экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

Генпрокуратура не нашла оснований привлекать писателя Дмитрия Быкова к уголовной ответственности за книгу о генерале Андрее Власове, сообщил Юрий Чайка.
Обновлено в 07:44
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Здоровье

Министр здравоохранения Амурской области покидает свой пост

Глава здравоохранения Амурской области Андрей Субботин уходит с поста по собственному желанию.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика

МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Экс-министра транспорта Прикамья отправили в колонию строгого режима

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиняемого в получении крупной взятки, сегодня приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.
Обновлено в 06:54
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:53
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Армия и оружие

США приостановят обучение турецких пилотов на F-35

Решение о прекращении обучения пилотов пока не принято администрацией президента США Дональда Трампа, но этот вариант всерьез рассматривается.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Госдума намерена запретить коллекторам выбивать долги за ЖКХ

Сегодня, 28 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий передачу коллекторам прав на взимание долгов за уплату ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 27 мая в 17:05
Общество

Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ

Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Происшествия

Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции

В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Путешествия

Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Обновлено в 06:48
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