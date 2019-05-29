Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе.
Обновлено в 01:18
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве
МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в столице.
Обновлено в 03:00
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Авто
Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК
Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Космос
Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос
Обновлено в 00:06
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Актер Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 00:49
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада
Вероятно, лось пытался перепрыгнуть теплицу, однако не смог этого сделать и проломил ее крышу. При падении он получил серьезную травму ноги.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Россия призвала ООН повлиять на США в вопросе вывода войск из Сирии
«Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии», — заявили там.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию
Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому уголовному делу
Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве на 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге Суд в Москве арестовал на два месяца, до 28 июля, бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова в рамках нового уголовного дела, выделенного в отдельное производство, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С
Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С поколения 4++, заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:43
Экономика
Сало на Украине подорожало на 70%
В течение двух лет стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. Отмечается, что подорожало и мясо свинины.
Обновлено вчера в 11:45
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Обама назвал причину неудач Месси в сборной Аргентины
Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
Обновлено в 03:09
Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Кино
Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 15:08