Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

ТАССвчера в 21:32

Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран

Московский Комсомолецвчера в 21:19

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Газета.Ruвчера в 16:39

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Lenta.ruвчера в 15:00

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

РБКвчера в 14:13

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

РИА Новостивчера в 18:15
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Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе.
Обновлено в 01:18
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве

МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в столице.
Обновлено в 03:00
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Иркутской области под колесами автобуса погиб четырехлетний мальчик

Обновлено в 03:05
Происшествия

Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело

В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Авто

Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК

Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика

Климкин: решение ООН сломало логику РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Космос

Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос

Обновлено в 00:06
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Экономика

Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Обновлено в 02:22
Политика

Путин участвует в заседании Высшего евразийского экономического совета

Обновлено в 03:13
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Авто

Актер Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 00:49
Общество

Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада

Вероятно, лось пытался перепрыгнуть теплицу, однако не смог этого сделать и проломил ее крышу. При падении он получил серьезную травму ноги.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Россия призвала ООН повлиять на США в вопросе вывода войск из Сирии

«Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии», — заявили там.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Жителям столицы помогут подобрать спортивную секцию

Как следует из названия форума, главная его цель — продемонстрировать возможности создания в любом городе и поселении страны такой среды, в которой бы ведению здорового образа жизни ничего не препятствовало.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому уголовному делу

Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве на 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге Суд в Москве арестовал на два месяца, до 28 июля, бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова в рамках нового уголовного дела, выделенного в отдельное производство, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С поколения 4++, заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:43
Экономика

Сало на Украине подорожало на 70%

В течение двух лет стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. Отмечается, что подорожало и мясо свинины.
Обновлено вчера в 11:45
Культура

Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире

Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Обама назвал причину неудач Месси в сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
Обновлено в 03:09
Футбол

Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Кино

Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»

Обновлено вчера в 15:08
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