США успешно испытали две противоракетыRT на русском 19:44

с чего всё началось

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.

Политика Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.

Происшествия ТАСС сообщил о выемке документов в фонде соцстрахования Ингушетии Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД осуществляют выемку документов в фонде социального страхования Ингушетии и проверяют республиканское управление Росреестра, сообщили источники ТАСС.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Экономика С чем связана паника на мировом фондовом рынке Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.

Шоу-бизнес Дочь Тома Круза выросла его точной копией Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.

Экономика Омбудсмен Титов вступился за импортеров кормов для животных Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Космос Разработчик 3D-биопринтера получил лицензию Роскосмоса Роскосмос выдал «3Д Биопринтинг Солюшенс» лицензию на осуществление космической деятельности.

Армия и оружие Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.

Здоровье В Башкирии проснулись клещи: зарегистрированы первые укусы Обычно, первые случаи нападения клещей регистрируются в начале апреля. В этом году клещи проснулись рано.

Энергетика Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Общество Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.

Авто Новая версия Buick LaCrosse скоро поступит в продажу Компания General Motors в скором времени запустит в Китае продажи новой версии флагманского седана Buick LaCrosse Avenir.

Спорт Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Общество Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича В конце январе 2019 года следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, а Мосгорсуд признал данное решение законным.

Футбол Андрей Семенов: «Самый приятный подарок на день рождения - победа сборной России» Защитник сборной России Андрей Семенов в интервью "Известиям" заявил, что команда преподнесла ему подарок на день рождения, обыграв в отборочном турнире Евро-2020 Казахстан (4:0). 24 марта футболист отметил 30-й день рождения.

Политика Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.