США успешно испытали две противоракетыRT на русском вчера в 19:44

с чего всё началось

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.

Политика Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Здоровье Быть повежливее с врачами попросил чиновников мэр Магадана Мэр Магадана попросил, "чтобы с магаданцами, нашими избирателями общались вежливо, мы не заслуживаем такого обращения", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».

Здоровье Соцсети: «Скорая» перестала возить рожениц в Кировский роддом Кемерова Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.

Интернет Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Космос Восточный лишат «российского Falcon 9» Строительство пусковой площадки на космодроме Восточный для создаваемой средней ракеты-носителя (РН) «Союз-5» («Иртыш») не планируется, сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Экономика Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.

Армия и оружие Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.

Общество Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.

Авто BMW тестирует электрокары за Полярным кругом Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.

Авто Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Футбол Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Происшествия Бензовоз перевернулся, залив нефтью всю трассу На 512-м километре трассы Хабаровск-Владивосток у села Константиновка Спасского района перевернулся бензовоз, сообщает otvprim.ru.