Армия и оружие
США успешно испытали две противоракетыRT на русском вчера в 19:44
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.
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с чего всё началось
Как пишет газета San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя базы ВВС Майкла Стоунсайфера, две противоракеты были запущены в 10.30 по местному времени (20.30 мск).РИА Новостивчера в 18:09
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Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу
Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
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Авто
Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар
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Обновлено вчера в 15:24
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Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
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Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
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Обновлено вчера в 14:20
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В России появится беспилотный медицинский трамвай
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Португалия — Сербия 1:1
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Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
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Обновлено вчера в 18:18
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Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
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Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
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Кемеровчане вспоминают жертв трагедии в «Зимней вишне»
Сегодня вспоминают жертв страшной трагедии, которая произошла год назад.
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Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus
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Происшествия
Бензовоз перевернулся, залив нефтью всю трассу
На 512-м километре трассы Хабаровск-Владивосток у села Константиновка Спасского района перевернулся бензовоз, сообщает otvprim.ru.
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Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене
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Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
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