США успешно испытали две противоракетыRT на русском вчера в 19:44

с чего всё началось

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.

Происшествия Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Происшествия В Баку загорелся торговый центр В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".

Политика В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.

Политика Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».

Авто СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.

Политика СБУ организовала тайные тюрьмы в Донбассе В Донбассе действуют тайные тюрьмы Службы безопасности Украины, заявил на пресс-конференции в Москве ее бывший сотрудник Василий Прозоров.

Политика В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21 Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Экономика ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.

Здоровье Перезимовали: как поднять иммунитет весной По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.

Авто BMW анонсировала экологичные iX3, i4 и iNext Пару минут назад, пресс-служба немецкого автопроизводителя опубликовала тизер, на котором показала три прототипа совершенно новых своих электромобилей – речь идет кроссоверах iX3 и iNext, а также о фастбэке i4.

Шоу-бизнес Павел Майков увел жену у своего лучшего друга Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".

Политика Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Экономика В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.

Армия и оружие Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90 Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

Музыка Три липецких клуба отказались проводить концерт рок-группы «Элизиум» Три площадки отказали рок-группе «Элизиум» в проведении концерта в Липецке. Об этом говорится в паблике музыкантов «ВКонтакте».

Экономика Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Хоккей Таварес признан первой звездой дня в НХЛ Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший покер в игре с «Флоридой Пантерз» (7:5). Теперь на его счету 45 голов в ссезоне-2018/19.

Здоровье Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни В последние годы медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей.

Авто Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.