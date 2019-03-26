Армия и оружие
США успешно испытали две противоракетыRT на русском вчера в 19:44
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.
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с чего всё началось
Как пишет газета San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя базы ВВС Майкла Стоунсайфера, две противоракеты были запущены в 10.30 по местному времени (20.30 мск).РИА Новостивчера в 18:09
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На Украине вступил в силу закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
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