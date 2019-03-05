США усилят свое присутствие в Европе для противостояния РФНакануне.Ru 16:20

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о том, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.

с чего всё началось

Что касается увеличения войск и сил, я думаю, что это плохая тенденция. Чем сильнее будет концентрация, тем выше вероятность возникновения прямого конфликта.

Генерал сообщил, что недоволен боеготовностью силами НАТО, указав на нехватку разведданных в свете "модернизации и агрессивной силовой позиции России". Скапаротти указал, что войскам под его командованием необходимы новые военные корабли, чтобы сохранять главенствующую позицию на море.

США усилят свое присутствие в Европе для противостояния РФ

Происшествия В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий».

Общество Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.

Армия и оружие В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Политика Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.

Музыка Группа The Prodigy отменила все концерты Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.

Экономика Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes Самой богатой женщиной в мире по версии Forbes стала внучка основателя L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс - с состоянием в $49,3 млрд (+$7,1 млрд к прошлому году) она занимает в общем рейтинге 15-е место.

Общество Кузнецов снова саботировал встречу с главой Минтера Забайкалья Глава администрации Читы Олег Кузнецов вновь отказался встретиться с главой Минтерразвития Забайкалья Виктором Паздниковым по вопросу развития транспортной инфраструктуры города.

Политика В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.

Финансы Росстат зафиксировал рост накоплений у российских граждан Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей.

Армия и оружие Эксперты сообщили о «быстром восстановлении» ракетного полигона КНДР КНДР проводит «быстрое восстановление» ракетного полигона Сохэ, на котором ранее проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон.

Футбол «Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".

Авто Mitsubishi представила кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi на автосалоне в Женеве представила концептуальный кросовер Engelberg Tourer.

Политика Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.

Политика Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы» Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.

Общество В США умер один из создателей портативного калькулятора На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.

Транспорт Авиапассажиров высадят из багажных тележек Правила также запрещают попрошайничество и нахождение в аэропорту в «зловонной одежде», передвижение по территории аэровокзала на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по «боковым частям и поручням эскалатора» и перевозку детей в багажных тележках.

Авто В Женеве презентовали российские автомобили Aurus Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.

Происшествия Флоридец пытался пронести с собой гранатомет на авиарейс Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.

Спорт Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.

Происшествия Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.