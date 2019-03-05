Армия и оружие
США усилят свое присутствие в Европе для противостояния РФНакануне.Ru 16:20
Генерал сообщил, что недоволен боеготовностью силами НАТО, указав на нехватку разведданных в свете "модернизации и агрессивной силовой позиции России". Скапаротти указал, что войскам под его командованием необходимы новые военные корабли, чтобы сохранять главенствующую позицию на море.
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Что касается увеличения войск и сил, я думаю, что это плохая тенденция. Чем сильнее будет концентрация, тем выше вероятность возникновения прямого конфликта.
— Владимир Джабаров, российский политикГазета.Ru 15:40
с чего всё началось
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о том, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.RT на русском11:46
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