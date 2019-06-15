США усилили кибератаки на российскую энергосистемуLenta.ru 16:13

с чего всё началось

Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем. Об этом пишет The New York Times.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.

Шоу-бизнес Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram 35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.

Экономика Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Футбол Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Происшествия В аварии под Воронежем погибли восемь человек В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Кино В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр» Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Политика В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП в Анталье В Анталье в результате аварии с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, пострадали двое россиян.

Экономика Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом? Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.

Авто В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.

Футбол Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.

Происшествия Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.

Футбол «Ливерпуль» может продать Салаха Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.