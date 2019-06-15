Политика

США усилили кибератаки на российскую энергосистемуLenta.ru 16:13

Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем. Об этом пишет The New York Times.
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Соединенные штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России, сообщила газета The New York Times
 со ссылкой на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников.
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США усилили кибератаки на российские электросети

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NYT: США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России

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Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
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Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
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В Анталье в результате аварии с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, пострадали двое россиян.
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Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?

Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
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В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
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Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
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MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
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