США усилили кибератаки на российские электросетиГазета.Ru 16:57

с чего всё началось

США все чаще совершают попытки кибератак на электросети России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным издания, попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Космос Стали известны причины конца света Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.

Происшествия В ДТП под Воронежем погибли семь человек Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.

Происшествия Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Армия и оружие Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.

Гаджеты Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.

Происшествия Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.

Интернет Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.