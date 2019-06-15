Политика

США усилили кибератаки на российские электросетиГазета.Ru 16:57

США все чаще совершают попытки кибератак на электросети России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным издания, попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
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с чего всё началось
США активизировали попытки внедрения в российские электросети, пишет
 The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников американского правительства.
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США усилили кибератаки на российские электросети

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