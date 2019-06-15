Политика
США усилили кибератаки на российские электросетиГазета.Ru 16:57
США все чаще совершают попытки кибератак на электросети России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным издания, попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
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На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
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Стали известны причины конца света
Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
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Обновлено в 18:05
Происшествия
В ДТП под Воронежем погибли семь человек
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Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
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Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Политика
Сейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника освободителям Риги
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Космос
Глава НАСА подсчитал расходы на освоение Луны
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI
Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
Обновлено в 16:29
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
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Обновлено в 17:01
Спорт
В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей
Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир.
Обновлено 13 июня в 04:29
Интернет
Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам
У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено в 11:10
Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36