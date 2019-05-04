Политика
США упустили шанс свергнуть МадуроПятый канал 00:16
Соединенные Штаты могли бы обеспечить себе поддержку от военных Венесуэлы, при условии оказания помощи одному из высокопоставленных генералов страны, сообщает Associated Press. По данным агентства, командующий президентской гвардии Иван Эрнандес в 2017 году намеревался получить американскую визу.
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Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента
Эхо Москвывчера в 21:09
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Армия и оружие
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Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
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Россия стала мировым лидером по закупкам золота
Россия в первом квартале 2019 году стала крупнейшим покупателем золота по данным Всемирного совета по золоту (WGC), который, правда, не уточнил, о каких объемах закупок идет речь.
Обновлено 02 мая в 22:00
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Футболисты "Локомотива" перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" прогулялись по Туле. Встреча пройдет сегодня, 4 мая.
Обновлено в 06:06
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
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Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
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Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
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В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС
Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
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Авто
Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше
Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.
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Сыпь и простуда: Елена Темникова не рекомендует детокс-диету
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Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии
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Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
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Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
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Швеция стремится к нормализации сотрудничества с Россией, но при этом не будет закрывать глаза на существующие между странами проблемные вопросы.
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Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
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Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
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