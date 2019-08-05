Финансы
США уличили Китай в манипулировании валютным курсомИзвестия 18:58
В настоящий момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 юаня за доллар. На фоне продолжающейся торговой войны со Штатами курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Из-за этого Трамп обвинил Китай в «манипулировании валютой».
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБК18:03
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