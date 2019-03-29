Экономика

США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из ВенесуэлыИзвестия 14:15

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты убедили ряд нефтетрейдеров сократить, а в некоторых случаях даже прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает «РИА Новости».
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