Энергетика
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря. По данным издания, превышение экспорта нефти, а также бензина и дизельного топлива над импортом на прошлой неделе составило 211 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Известия13:32
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Энергетика
Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
По итогам заседания стран-членов ОПЕК в четверг соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Обновлено в 16:02
Энергетика
«Транснефть» потребует от «Роснефти» компенсировать 1,5 млрд рублей
Простой отвода от трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) до Комсомольского НПЗ «Роснефти» приводит к серьезным убыткам «Транснефти», за что «Транснефть» намерена требовать компенсацию.
Обновлено в 15:45
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек
В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Артюхов и Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»
Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.
Обновлено в 09:22
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов
Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
Обновлено в 07:24
Энергетика
В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь
По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика
Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ
Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Китай готовится возобновить импорт сои из США
Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50