США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря. По данным издания, превышение экспорта нефти, а также бензина и дизельного топлива над импортом на прошлой неделе составило 211 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.

Энергетика Энергетика ОПЕК+ не намерен прекращать работу мониторингового комитета Прекращать работу межминистерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ пока не планируется, заявил иракский министр нефти Тамер аль-Гадбан.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика Артюхов и Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.

Энергетика Энергетика Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа» Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.

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Энергетика Энергетика Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.

Энергетика Энергетика В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.

Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Энергетика Энергетика Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.

Энергетика Энергетика Китай готовится возобновить импорт сои из США Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.