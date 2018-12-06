Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
Известия
13:32

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря. По данным издания, превышение экспорта нефти, а также бензина и дизельного топлива над импортом на прошлой неделе составило 211 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Известия13:32

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В США экспорт нефти впервые со времен Трумэна превысил импорт

РБК15:56

США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

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США стали нетто-экспортером нефти впервые с 1949 г

ПРАЙМ13:33

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

Известия13:32

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Взгляд.ру13:11

США на прошлой неделе впервые после Второй мировой войны стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

Эхо Москвы13:03

США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

Интерфакс12:43
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
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«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
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Артюхов и Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год

Обновлено в 08:43
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«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

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Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа»

Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.
Обновлено в 09:10
Энергетика

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Обновлено в 12:15
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

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Обновлено в 10:11
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

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Обновлено в 08:00
Энергетика

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Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
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ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
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