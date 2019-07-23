Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаГазета.Ru 09:44
Последний имел место 19 июля, когда Тегеран задержал британский танкер в своих территориальных водах. США создают коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив. В нее войдут страны "по всему миру", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.
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с чего всё началось
В интервью телекомпании WFTV 9 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.Известия06:24
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Спорт
На чемпионате мира исковеркали имя россиянина на церемонии награждения
Имя Алексея Малютина, чемпиона России, а теперь и бронзового призера чемпионата мира по плаванию, исковеркали во время церемонии награждения, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией
Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.
Обновлено в 10:26
Общество
Петербурженка в 37 лет родила четверню
Обновлено в 09:21
Общество
Дизайнеры разработали новую схему петербургского метро
Дизайнеры Сергей Чикин и Егор Попов создали альтернативную карту петербургского метро.
Обновлено в 10:01
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 07:08
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Обновлено в 03:32
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу
Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Политика
На выборах в Раду обработали 80% протоколов
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Все матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Все матчи 3 тура премьер-лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания, — говорится в заявлении РПЛ.
Обновлено в 10:05
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.
Обновлено в 05:48
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
О дилемме оборонной промышленности России рассказали СМИ
Россия является одним из самых крупных торговцев оружием, каждый год заявляя о продажах на $15 млрд руб. Для Москвы это важный бизнес.
Обновлено в 10:02
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
Обновлено в 01:24