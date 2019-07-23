Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаГазета.Ru 09:44

Последний имел место 19 июля, когда Тегеран задержал британский танкер в своих территориальных водах. США создают коалицию, чтобы патрулировать Ормузский пролив. В нее войдут страны "по всему миру", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.
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В интервью телекомпании WFTV 9
 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.
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