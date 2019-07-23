Политика
В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского проливаRT на русском 04:14
По словам Шерина, решением о формировании коалиции Соединённые Штаты создают ещё один очаг напряжения на Ближнем Востоке. Ранее Помпео заявил о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.
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с чего всё началось
В интервью телекомпании WFTV 9 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.Известия06:24
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Обе политические силы преодолели 5-процентный барьер Отмечается, что если после обработки 100% бюллетеней «Слуга народа» не потеряет сложившегося преимущества, президент Украины впервые в истории страны сформирует правительство без коалиции.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Игры
Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр
Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Политика
Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 08:41
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Авто
Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль
Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пять человек погибли во время оползня в Турции
Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Даниил Квят: «Люблю немецкую трассу»
25-летний гонщик "Торо Россо" Даниил Квят признался, что очень любит Гран-при Германии.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Здоровье
На Среднем Урале спасли 72-летнего онкобольного
Обновлено в 07:55
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя
У группы Metallica в туре Worldwired есть традиция играть на своих концертах за границей песни местных групп, сообщает TJ.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе
ВСУ нарушили перемирие в Донбассе и обстреляли территорию ДНР, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 09:02
Общество
Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32