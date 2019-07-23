с чего всё началось

По словам Шерина, решением о формировании коалиции Соединённые Штаты создают ещё один очаг напряжения на Ближнем Востоке. Ранее Помпео заявил о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.

В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

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Происшествия Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.

Игры Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

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Политика Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Авто Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.

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Происшествия Пять человек погибли во время оползня в Турции Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.

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