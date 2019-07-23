Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаКоммерсантъ вчера в 22:26
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. «Мы создаем коалицию, которая обеспечит работу морских путей»,— заявил он (цитата по WFTV).
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Политика
Порошенко снова вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой
В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено вчера в 09:02
Авто
Производство УАЗ «Патриот» могут перенести из Ульяновска в Елабугу
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 12:10
Путешествия
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,89 процента протоколов с избирательных участков по итогам проведения внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье
В Петербурге за неделю 193 человека пострадало от укуса клещей
Обновлено вчера в 11:16
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
США и Пакистан заявили о намерении восстановить прочные военные связи
Соединенные Штаты и Пакистан намерены расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.
Обновлено вчера в 18:57
Транспорт
На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой
Движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, сообщает аккаунт Московского метро в Twitter.
Обновлено в 01:13
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны
Переехавшие компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и налог с дивидендов от «дочек».
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Квартиры Саратова назвали самыми доходными в России
Самая большая окупаемость названа в Якутске – 26 лет, где при стоимости квартиры 4,7 млн рублей и ее аренды за 15 тысяч рублей в месяц доходность будет 5,4%. В Москве и Санкт-Петербурге окупаются квартиры за 22 года с доходностью 4,5-4,6%.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено вчера в 17:17