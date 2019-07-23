Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаКоммерсантъ вчера в 22:26
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. «Мы создаем коалицию, которая обеспечит работу морских путей»,— заявил он (цитата по WFTV).
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»
Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
Обновлено в 02:11
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Красноармейск Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич.
Обновлено в 00:52
Авто
Новый седан Genesis G80 заметили во время дорожных испытаний
Обновленная модель седана Genesis G80 появилась на снимках шпионов, которым удалось рассмотреть автомобиль в рамках проводимых испытаний на трассе Нюрбургринга.
Обновлено в 02:08
Авто
Производство УАЗ «Патриот» могут перенести из Ульяновска в Елабугу
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Фиаско Порошенко усугубилось: партия Тимошенко обошла бывшего гаранта и заняла третье место
После обработки ЦИК больше 90% голосов, партия бывшего президента потеряла почетное третье место.
Обновлено в 02:45
Музыка
Кристина Агилера упала на сцене в Петербурге
Супертехнологичное шоу началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, Агилера упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Шнуров продолжил стихотворный поединок с Собчак
Ксения Собчак и Сергей Шнуров устроили зимой стихотворную дуэль. Звезды не стеснялись в выражениях в попытке оскорбить друг друга.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье
Волгоградцам рассказали, какой продукт улучшает работу печени
Эксперты рекомендуют чаще использовать лимон в своем рационе, его можно применить как приправу к мясу или рыбе, а мякоть и сок как начинку.
Обновлено в 01:17
Футбол
«Тоннель для новичков в „Зените“ оказался гораздо жестче». Сутормин – о дебюте, Питере и сборной
Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Пассажиры задержанного рейса Azur Air Москва – Анталья вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Гаджеты
Представлен самый мощный смартфон в мире
Обновлено вчера в 09:28
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Авто
Электрический Fiat Ducato появится в 2020 году
Обновлено в 01:37
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено вчера в 10:30