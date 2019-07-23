Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаКоммерсантъ вчера в 22:26

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. «Мы создаем коалицию, которая обеспечит работу морских путей»,— заявил он (цитата по WFTV).
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Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

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