Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаКоммерсантъ вчера в 22:26
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. «Мы создаем коалицию, которая обеспечит работу морских путей»,— заявил он (цитата по WFTV).
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено вчера в 01:17
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Орешкин: Россию в 2021 году ждет взрыв проблемы с закредитованностью
Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге коллекторы в течение пяти лет держали в страхе вдову мужчины, не выплатившего кредит, взятый в микрофинансовой организации.
Обновлено 21 июля в 15:32
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Политика
До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты
Счетная палата РФ предупредила о необходимости повременить с принятием поправки в Бюджетный кодекс, которая позволяет правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.
Обновлено вчера в 07:26
Авто
Названы самые угоняемые в России модели автомобилей
Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:11
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины
Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.
Обновлено 21 июля в 07:25
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
РЖД ограничили продажу билетов на поезда из-за ЧП в Коми
Обновлено вчера в 07:00
Политика
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
WhatsApp теперь доступен и для операционной системы KaiOS
KaiOS на сегодняшний день является третьей по популярности операционной системой для телефонов после Android и iOS.
Обновлено вчера в 12:54