Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаМосковский Комсомолец 07:24

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне обострения отношений с Ираном объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Помпео призывает объединиться с Вашингтоном государствам всего мира ради достижения общей цели — обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива.
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В интервью телекомпании WFTV 9
 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.
Известия06:24

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США начнут назло Ирану патрулировать Ормузский пролив

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ТАСС05:37

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Эхо Москвы07:07

Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

РБКвчера в 21:12

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Интерфаксвчера в 20:34

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

РИА Новостивчера в 19:14
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Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
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В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
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Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
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Политика

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
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Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Здоровье

Пропуск завтрака опасен для здоровья, сообщили ученые

Обновлено в 13:58
Политика

Жириновский: Украина вернется в состав России

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Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

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Происшествия

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«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
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Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Наука

Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища

Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
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Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

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Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии.
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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Армия и оружие

В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.
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Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

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В Facebook появились групповые чаты, в которых дети могут общаться с незнакомцами.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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Полузащитник французского «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
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В США скончался основатель группы Neville Brothers

Арт Невилл являлся одним из основателей группы Neville Brothers, включенной в Зал славы вокальных групп, а также одним из основателей коллектива The Meters, оказавшего значительное влияние на направление в музыке фанк.
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Ормузский пролив
Пролив
Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.
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