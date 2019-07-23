с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне обострения отношений с Ираном объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Помпео призывает объединиться с Вашингтоном государствам всего мира ради достижения общей цели — обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Спорт Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Экономика Поток мигрантов в Россию признали аномальным Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Экономика Российские производители уменьшили размер упаковки Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Происшествия На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье «При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.

Космос Гигантская ракета компании SpaceX получит больше двигателей, чем предполагалось Сверхтяжелая ракета Super Heavy, которая поможет запустить к Марсу, Луне и другим местам Солнечной системы космический корабль Starship («Звездолет»), изначально должна была быть оснащена 31 двигателем нового поколения марки Raptor.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Политика Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика» Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.

Общество В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Авто Jaguar подтвердил выпуск новых моделей Jaguar F-Pace был хитом марки — в 2018 году модель разошлась тиражом в 23 520 по всей Европе и еще 14 752 в США.