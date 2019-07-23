Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаМосковский Комсомолец 07:24
Госсекретарь США Майк Помпео на фоне обострения отношений с Ираном объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Помпео призывает объединиться с Вашингтоном государствам всего мира ради достижения общей цели — обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива.
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с чего всё началось
В интервью телекомпании WFTV 9 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.Известия06:24
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Спорт
Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.
Обновлено в 09:41
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика
Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Экономика
Российские производители уменьшили размер упаковки
Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала себя на фото с лошадьми голой
Обновлено в 08:44
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:25
Космос
Гигантская ракета компании SpaceX получит больше двигателей, чем предполагалось
Сверхтяжелая ракета Super Heavy, которая поможет запустить к Марсу, Луне и другим местам Солнечной системы космический корабль Starship («Звездолет»), изначально должна была быть оснащена 31 двигателем нового поколения марки Raptor.
Обновлено в 11:23
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду Украины
Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Ньюкасл» за рекордные деньги согласовал трансфер нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона
Обновлено в 09:52
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей
«Авангард» подтвердил закрытие дела РУСАДА
Обновлено в 11:50
Авто
Jaguar подтвердил выпуск новых моделей
Jaguar F-Pace был хитом марки — в 2018 году модель разошлась тиражом в 23 520 по всей Европе и еще 14 752 в США.
Обновлено в 02:40
Кино
Том Круз спорол нашивки с куртки в «Лучшем стрелке 2»
Обновлено в 11:27
Хоккей
Защитник «Витязя» продолжит карьеру в СКА
Обновлено в 11:33
Происшествия
Убийца жительницы Петербурга проведет в исправительной колонии 9 лет
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что Невский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Расулбека Ибрагимова 1990 года рождения.
Обновлено в 08:27