Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского проливаМосковский Комсомолец 07:24

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне обострения отношений с Ираном объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Помпео призывает объединиться с Вашингтоном государствам всего мира ради достижения общей цели — обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива.
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В интервью телекомпании WFTV 9
 Помпео допустил возможность развязывания военного конфликта, но подчеркнул, что администрация США не стремится к боевым действиям.
Известия06:24

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США начнут назло Ирану патрулировать Ормузский пролив

Газета.Ru10:02

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

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RT на русском06:26

Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

РБКвчера в 21:12

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Интерфаксвчера в 20:34

МИД РФ: России непонятна идея США о коалиции для патрулирования Ормузского пролива

ТАСС05:37
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Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
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Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковки

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
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Сверхтяжелая ракета Super Heavy, которая поможет запустить к Марсу, Луне и другим местам Солнечной системы космический корабль Starship («Звездолет»), изначально должна была быть оснащена 31 двигателем нового поколения марки Raptor.
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В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
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Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

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Ормузский пролив
Пролив
Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.
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