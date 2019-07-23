Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского проливаПетербургский дневник вчера в 20:01
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал WFTV 9, государственный секретарь США Майк Помпео заявил о создании Вашингтоном коалиции для патрулирования Ормузского пролива.Московский Комсомолецвчера в 20:16
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
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Общество
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«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
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Происшествия
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Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
В Крыму испытали умную систему управления войсками
Обновлено вчера в 22:03
Игры
Созданные автором «Драконьего жемчуга» Кейн и Галена появятся в Jump Force на этой неделе
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Партия Порошенко теряет позиции
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Футбол
Александр Соболев: «Не нравится, когда меня сравнивают с Дзюбой»
Пять простых причин Дзюба есть Дзюба, а я – это я – В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".
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Президенты соседних государств обсудят вопросы делимитации и демаркации границ. Также запланирована их встреча с жителями приграничных сёл.
Обновлено в 02:47
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Челси Клинтон стала мамой в третий раз
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова поделилась секретом своих пухлых губ
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Наука
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Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
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Происшествия
В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка
Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию
Советы по здоровому питанию опубликовала пресс-служба ведомства.
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Шоу-бизнес
Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
Общество
Азамат Галин расторг соглашения с адвокатами Луизы Хайруллиной
Разрыв соглашения с адвокатами Хайруллиной означает, что теперь ей самостоятельно придется искать средства на оплату юристов.
Обновлено в 02:24