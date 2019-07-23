с чего всё началось

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Армия и оружие Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.

Общество Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.

Политика Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Девушка Андрея Чадова изменяла мужу с актером Подруга Насти призналась, что та начала изменять мужу, как только познакомилась с Андреем.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Происшествия Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.

Общество В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Шоу-бизнес Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.

Политика Партия Порошенко теряет позиции Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".

Футбол Александр Соболев: «Не нравится, когда меня сравнивают с Дзюбой» Пять простых причин Дзюба есть Дзюба, а я – это я – В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".

Политика Президенты Киргизии и Таджикистана встретятся в Исфаре Президенты соседних государств обсудят вопросы делимитации и демаркации границ. Также запланирована их встреча с жителями приграничных сёл.

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Шоу-бизнес Анна Седокова поделилась секретом своих пухлых губ Певицу укоряют в ее методах воспитания детей, откровенных клипах и образах. Доставалось звезде от хейтеров и за ее внешность.

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