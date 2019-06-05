США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35Ведомости 02:21

с чего всё началось

Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов. По данным американских военных, инцидент произошел 4 июня.

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Политика Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.

Авто Kia показала официальное фото нового Kia Xceed В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.

Общество Врачи назвали самые полезные ягоды Черника и голубика являются самой богатой флавоноидами ягодой.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Энергетика Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Политика Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2» Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».

Политика Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Наука Пчелы оказались способны понять «язык математики» Ранее уже было известно, что пчелы, в некотором роде, разбираются в математике лучше средневековых европейцев.

Футбол «Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».

Наука Американцы научились превращать падающий снег в электричество Ученые Калифорнийского университета представили устройство, которому под силу посредством силикона захватывать заряд падающего снега и преобразовывать его в электричество.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.

Политика Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".

Экономика Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Авто Haval назвал стоимость нового кроссовера X7 российского производства Китайская компания Haval назвала стоимость нового кроссовера X7, выпуск которого наладили на предприятии в Тульской области.

Спорт Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.

Технологии Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.

Армия и оружие Ростех впервые показал новейшее самоходное орудие «Лотос» в действии 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ «Лотос» впервые было продемонстрировано в действии, заявили в ЦНИИТОЧМАШ, который входит в состав госкорпорации «Ростех».

Авто Lamborghini построила вседорожный Huracan Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.

Армия и оружие Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".