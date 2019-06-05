Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35Ведомости 02:21
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов. По данным американских военных, инцидент произошел 4 июня.
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с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил шестой флота США.Новая газета00:34
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