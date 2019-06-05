Армия и оружие

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35Ведомости 02:21

Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов. По данным американских военных, инцидент произошел 4 июня.
Читать в источнике
с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил
 шестой флота США.
Новая газета00:34

Подробнее о событии

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Lenta.ru03:25

МО РФ опровергло сообщения о «небезопасном перехвате» российским Су-35 американского самолета-разведчика

ТК Звезда02:54

Минобороны ответило на претензии США из-за перехвата самолета

РБК03:40

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

РИА Новости03:29

Минобороны РФ отвергло обвинения США в «небезопасном перехвате» американского самолёта

RT на русском05:08

Минобороны РФ отрицает небезопасный перехват самолета США

Коммерсантъ04:14

В США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета

ТАССвчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор: половина россиянок старше 55 лет страдает от ожирения

Обновлено в 04:57
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Авто

Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.
Обновлено в 04:39
Общество

Врачи назвали самые полезные ягоды

Черника и голубика являются самой богатой флавоноидами ягодой.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Энергетика

Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Происшествия

В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой

Обновлено в 06:44
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Политика

Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поддержала Галкина в его конфликте с Малаховым

Обновлено в 05:06
Политика

Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Хоккей

Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»

Обновлено в 06:07
Наука

Пчелы оказались способны понять «язык математики»

Ранее уже было известно, что пчелы, в некотором роде, разбираются в математике лучше средневековых европейцев.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба

Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».
Обновлено в 06:47
Наука

Американцы научились превращать падающий снег в электричество

Ученые Калифорнийского университета представили устройство, которому под силу посредством силикона захватывать заряд падающего снега и преобразовывать его в электричество.
Обновлено в 02:33
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы

Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться

Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 07:14
Авто

Haval назвал стоимость нового кроссовера X7 российского производства

Китайская компания Haval назвала стоимость нового кроссовера X7, выпуск которого наладили на предприятии в Тульской области.
Обновлено в 06:30
Спорт

Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:43
Технологии

Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег

Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Ростех впервые показал новейшее самоходное орудие «Лотос» в действии

120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ «Лотос» впервые было продемонстрировано в действии, заявили в ЦНИИТОЧМАШ, который входит в состав госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:53
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Колокольцев наградил подростков, помогавших задержать преступников

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Здоровье

Названа смертельная опасность яиц

Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное