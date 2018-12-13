Армия и оружие

США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы
РБК
14:09

Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.
РБК14:09

Подробнее о событии

Белый дом прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

RT на русском19:51

США рассказали об обещании России убрать бомбардировщики из Венесуэлы

Lenta.ru15:56

США назвали срок вылета российских Ту-160 из Венесуэлы

Взгляд.ру14:12

США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

РБК14:09

Белый дом сообщил, что российские военные самолеты покинут Венесуэлу в пятницу

ТАСС14:07

Белый дом прокомментировал отправку в Венесуэлу российских Ту-160

Газета.Ru13:38

Folha (Бразилия): отправка в Венесуэлу российских самолетов указывает на вероятность гонки вооружений в Южной Америке (Folha)

ИноСМИ06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Армия и оружие

Российские «Белые лебеди» 10 часов летали над Карибским морем

Как подчеркнули в Минобороны, нынешний десятичасовой полет над Карибским морем выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие

Американцев пугают российской «Мертвой рукой»

Оказалось, что нашим "оружием ядерного возмездия" является военный комплекс "Периметр", который на Западе называют "Мертвой рукой".
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

Российских призывников отправляют служить в научные роты

Обновлено в 21:00
Армия и оружие

CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Глава Генштаба РФ и главком НАТО провели встречу

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел встречу в Баку с генералом Армии США, действующим командующим Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кёртисом Скапарротти.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн

Росгвардия потратит почти 200 млн руб. на покупку бронированных автомобилей «Урал».
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Названо главное преимущество комплекса «Авангард»

«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Назван победитель боя между Су-57 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является «атакующим хищником», тогда как американский F-35 Lightning II оказывается «крадущимся хищником», сообщил «Звезде» военный журналист Алексей Леонков.
Обновлено в 23:19
Армия и оружие

Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники

В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении

Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене

В США сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить всякую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене.
Обновлено в 16:38
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное