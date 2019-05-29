США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборахРБК вчера в 17:20

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался Вашингтону на то, что тот оказывает ему недостаточную поддержку в ходе президентских выборов на Украине. Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах

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