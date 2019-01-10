Армия и оружие
США сообщили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике
США сообщили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутникеИзвестия18:11
Спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
Известия18:11
Оценить
с чего всё началось
Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).ТАСС16:55
Подробнее о событии
Показать все источники
В космосе уничтожен российский спутник предупреждения о ракетном нападении
Московский Комсомолец18:01
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Обновлено в 17:20
Политика
Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий
В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
США сообщили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике
Спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
Обновлено в 18:11
Политика
В МИД вызвали посла Японии из-за заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook
Большинство пользователей смартфонов фирмы Samsung начали жаловаться, что не имеют возможности удалить со смартфона приложение Facebook.
Обновлено в 09:46
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Общество
МВД предлагает штрафовать за размещение рекламы наркотиков в интернете
Еще год назад МВД жаловалось на то, что видеохостинг YouTube не препятствует рекламе наркотиков, а «ВКонтакте» является лидером среди соцсетей в России по распространению наркотической рекламы.
Обновлено в 18:08
Происшествия
На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Экономика
Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Космос
Сломалась камера на телескопе «Хаббл»
Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено в 19:18
Политика
Источник: стоимость разработки ракеты «Енисей» ограничили триллионом рублей
Руководство "Роскосмоса" поставило задачу уложиться при разработке и создании первого образца сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" суммой в 1 триллион рублей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
Обновлено в 15:58
Энергетика
Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Космос
Солнце превратится в гигантский алмаз после смерти, заявляют ученые
Аналогичная судьба ожидает наше Солнце, пишут ученые в журнале Nature.
Обновлено в 13:00
Наука
Разгадана главная тайна человеческого мозга
Оказалось, что ключевую роль играет специфичный для человека ген ARHGAP11B.
Обновлено в 10:19
Политика
Китай намерен содействовать денуклеаризации Корейского полуострова
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном выразил готовность оказывать активное содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова.
Обновлено в 18:21
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Энергетика
«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 17:58
Политика
Временный глава Пентагона нецензурно отзывался об F-35
Обновлено в 19:25
Происшествия
Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео
В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.
Обновлено в 10:10
Культура
Кошка британского искусствоведа испортила картину XVII века
Кошка британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину XVII века, написанную английским художником Джоном Майклом Райтом.
Обновлено в 17:02
Политика
КНДР намерена приложить усилия для успешности второго саммита с США
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что приложит усилия для того, чтобы второй саммит лидеров КНДР и США достиг результатов.
Обновлено в 19:36
Политика
МИД Ирана подтвердил задержание американского гражданина
Информация о задержании в Иране гражданина США Майкла Уайта соответствует действительности, сообщает иранский МИД.
Обновлено в 18:10
Политика
Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - сообщил в своем твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Норвегии похитили жену миллионера и потребовали выкуп в криптовалюте
Неизвестные похитили супругу миллионера Тома Хагена норвежского миллионера Анну-Элизабет Фалькевик, сообщает Aftenposten.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Жертвами холодов на Украине этой зимой стали 64 человека
"По заключению бюро судебно-медицинской экспертизы, 64 человека скончались от общего переохлаждения (холодовой травмы)", - передает ТАСС сообщение украинского ведомства.
Обновлено в 15:14