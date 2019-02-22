Политика
США собрались бороться с Россией в АрктикеТруд вчера в 03:05
Россия считает Арктику своей территорией, в то время как она должна оставаться свободным и открытым пространством. Такое мнение, как сообщает Washington Examiner, высказал командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго.
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Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа. Адмирал погорячился.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельREGNUM вчера в 12:03
с чего всё началось
Командующий ВМС США на территории Европы и Африки адмирал Джеймс Фогго отметил, что Соединенные Штаты не дадут господствовать России и Китаю в Арктике и держать под контролем Северный морской путь, информирует Washington Examiner.Московский Комсомолец21 февраля в 21:19
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Что стоит за призывами США остановить доминирование России и Китая в Арктике
RT на русскомвчера в 17:40
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Происшествия
Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве
Обновлено в 02:21
Общество
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 03:32
Происшествия
Похитителя картины Куинджи направили на психиатрическую экспертизу
Обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 03:23
Культура
Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет
48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика
Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию
Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.
Обновлено в 03:42
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Обновлено в 01:59
Общество
Названо соотношение числа мужчин и женщин в России
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине
Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.
Обновлено вчера в 14:38
Музыка
Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»
Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту
Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»
Обновлено в 03:51
Общество
Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал график выдачи и распределения в 2019 году государственных жилищных сертификатов.
Обновлено в 01:56
Происшествия
ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе
Обновлено в 01:38
Музыка
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе в причастности к распространению банковского трояна, признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович провел неделю в Казани, сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 16:22
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика
США готовят свержение власти не только в Венесуэле
Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
Назван ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России
Кроме вышеупомянутых моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России за 2018 год попали такие автомобили, как Skoda Octavia (25 000 проданных экземпляров), Skoda Kodiaq (16 000 проданных экземпляров) и Mercedes-Benz GLC (7 900 проданных экземпляров).
Обновлено в 00:37
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ
По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Амурский тигр напал на жителя Приморья
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Саратове женщина умерла в клинике пластической хирургии
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Обновлено в 00:51
Политика
В Госдуме призвали Порошенко не придумывать байки о его визите в Крым
Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко призвал президента Украины Петра Порошенко не рассказывать «байки» о его визите в Крым в 2014 году.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59