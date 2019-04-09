Политика
США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕСКомсомольская правда вчера в 22:27
В Вашингтоне рассматривают возможность ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза в ответ на субсидирование ЕС американской авиапромышленности. Об этом сообщило Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера на своем официальном сайте.
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Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристРИА Новости вчера в 19:46
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В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
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