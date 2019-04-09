Политика

США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕСКомсомольская правда вчера в 22:27

В Вашингтоне рассматривают возможность ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза в ответ на субсидирование ЕС американской авиапромышленности. Об этом сообщило Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера на своем официальном сайте.
Читать в источнике
Роберт Лайтхайзер
Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристРИА Новости вчера в 19:46

Подробнее о событии

Airbus считает угрозы введения новых пошлин США неоправданными

РИА Новости04:52

В США решили ввести пошлины на европейские товары стоимостью $11 млрд

РБК04:26

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

ТАССвчера в 20:08

США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС

Коммерсантъвчера в 21:48

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕС

RT на русскомвчера в 21:40

В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС

Московский Комсомолецвчера в 20:15

США предупредили ЕС о введении пошлин на европейские товары

Интерфаксвчера в 21:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Экономика

Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Экономика

В России предложили ввести катастрофические бонды

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Политика

В Крыму создали рабочую группу по оценке нанесенного Украиной ущерба

Рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного за период нахождения в составе Украины, создали в Крыму, решение принято во вторник на заседании президиума крымского парламента.
Обновлено в 03:56
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Россия снова запросила Интерпол об аресте Браудера

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:41
Финансы

Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средств

До рекордного уровня вырос объем переведенных денежных средств мигрантами всего мира в 2018 году, следует из опубликованного 8 апреля доклада Всемирного банка.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Сын Хворостовского вырос копией отца

В Instagram вдовы Дмитрия Хворостовского появилась фотография повзрослевшего сына покойного оперного певца – 15-летнего Максима Хворостовского.
Обновлено в 07:09
Политика

ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Политика

В Казахстане назначили досрочные президентские выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов.
Обновлено в 03:32
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Авто

Автомобили Tesla будут объезжать ямы на автопилоте

Создатель компании Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из пользователей "Твиттера" сообщил, что функция "обруливания" ям на дорогах "определённо появится" в ближайшем времени.
Обновлено в 06:18
Кино

Джулианна Мур снимется в «Истории Лизи» Стивена Кинга

Джулианна Мур сыграет главную роль в сериале по роману Стивена Кинга "История Лизи".
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели

Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Конюшню усадьбы Татарниковых XIX века отреставрировали в центре Москвы

Обновлено в 04:40
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

Компания Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J

Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное