США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕСКомсомольская правда вчера в 22:27

Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.

В Вашингтоне рассматривают возможность ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза в ответ на субсидирование ЕС американской авиапромышленности. Об этом сообщило Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера на своем официальном сайте.

США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕС

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