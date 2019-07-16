Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделкуREGNUM вчера в 21:51
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
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Вашингтон намерен обсудить с Москвой новое соглашение по ядерному оружию, включающее Пекин
Эхо Москвывчера в 22:06
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
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Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье
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Россия и Индия отказались от доллара в оружейных сделках
Благодаря достигнутым договоренностям, Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из России двух кораблей.
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Переход на латиницу в Казахстане затянется на десятилетие
Казахстан сможет перейти на латиницу не ранее чем через десять лет, пишут "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники республики.
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Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
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Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
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Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
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Политика
Трамп выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп официально выдвинул Марка Эспера на пост министра обороны и направил в Сенат соответствующее уведомление, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:12
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Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
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Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье
Россиянам посоветовали не употреблять насекомых в пищу
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено 14 июля в 19:54
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Интернет
Найден способ взломать любой Instagram за десять минут
Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Защитник «Эвертона» перешел в «Уиган»
Защитник Энтони Робинсон стал игроком «Уигана». Предыдущий сезон футболист провел в аренде в «Уигане».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем
В понедельник на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром, в котором игрок сообщал важную информацию о своем будущем.
Обновлено вчера в 21:44
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Дым над Красноярском рассеется после смены направления ветра
Спасительный дождь и ветер в город придут только 17 июля Чтобы избавить жителей Красноярска от дыма и гари, в город должны прийти дожди и поменяться направление ветра.
Обновлено вчера в 23:50
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, несмотря на свои обещания в ходе избирательной компании, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.
Обновлено 13 июля в 13:13
Армия и оружие
Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.
Обновлено вчера в 23:29