Политика

Минфин США снял санкции с «Русала» и En+Газета.Ru 16:24

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно представленному заявлению, санкции в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски продолжат действовать.
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Олег Дерипаска потерял контроль над своим

Коммерсантъ18:50

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

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США сняли санкции с «РусАла», En+ и Евросибэнерго

Интерфакс16:54

Алюминий стал почти «нерусским»: «Русал», En+ и «Евросибэнерго» вышли из-под санкций. Дерипаске повезло меньше

Царьград16:52

Минфин США сообщил о снятии санкций с РУСАЛа

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США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

РИА Новости16:16

Соединенные штаты сняли санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго»

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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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