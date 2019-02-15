Политика
США смягчили возможные санкции против российских банковГазета.Ru 02:37
Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.
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Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста документа, который оказался в распоряжении РБК.РБКвчера в 16:52
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Культура
«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В парижском метро совершено нападение с применением кислоты
Утром в пятницу в парижском метро произошло нападение с использованием кислоты, об этом сообщили Le Parisien и радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Москве проверяют два офисных здания после сообщений о минировании
Силовики приступили к проверке бизнес-центра "Гамма" на юге Москвы, а также офисных зданий на проспекте Мира и на 3-ей Хорошевской улице после поступивших сообщений с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
Обновлено в 01:11
Экономика
Медведев подписал постановление о создании новых ТОР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
Обновлено в 03:21
Экономика
Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности
По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.
Обновлено в 03:54
Политика
Япония может отменить визы для россиян
Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года
Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле рассказали о полученной Путиным травме
Обновлено в 03:36
Экономика
ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана
Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
Обновлено в 03:26
Транспорт
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей
Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Обстрелом ВСУ на КПП «Майорск» ранены мирные жители
Обновлено в 02:46
Энергетика
Козак исключил снижение цен на бензин в России
Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Нетаньяху не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета
По его данным, кортеж премьера прибыл рано утром в пятницу в аэропорт Варшавы для вылета в Тель-Авив, но ему пришлось вернуться в гостиницу из-за неисправности лайнера, где он дожидается прибытия другого самолета из Израиля.
Обновлено в 02:51
Автоспорт
Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке
Обновлено вчера в 04:46
Экономика
РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу
Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Политика
Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии
Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Сообщения о минировании зданий в Бийске оказались ложными
В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 02:55
Политика
Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета
Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует создать публично-правовую компанию
По информации источника, близкого к Кремлю, организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок.
Обновлено вчера в 22:16