с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет The Financial Times.

Наука Ученые назвали эффективный способ похудения "Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Общество Электронные паспорта в России появятся через три года Российские власти будут готовы к введению электронных паспортов в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Политика Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

Политика В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.

Наука Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника Снимки со спутника зафиксировали момент извержения вулкана Райкоке, который находится на Курильских островах.

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Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

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Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.

Происшествия Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.

Шоу-бизнес После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

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