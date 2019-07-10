Политика
США смягчили ограничения на торговлю с HuaweiИзвестия 07:05
В США существенно смягчили ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei. Об этом в среду, 10 июля, пишет Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei, пишет Financial Times.Ведомости05:04
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США одобрили сотрудничество компаний с Huawei при отсутствии угрозы нацбезопасности
Народные новости04:22
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Наука
Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения
Обновлено в 03:48
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Космос
Конец света с отсрочкой: ученые назвали новую дату апокалипсиса – ошиблись на 10 лет
С 2012 года люди оживленно обсуждали пророчества о конце света.
Обновлено в 08:47
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Политика
Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Тюремный начальник сел за коттедж
Обновлено в 09:44
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Хоккей
КХЛ. «Локомотив» объявил о подписании Рэтти
26-летний Рэтти подписал однолетний контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Авто
Начались продажи дешевого аналога Haval H6
Новая версия представляет собой удешевлённую модификацию самого популярного кросса Haval H6.
Обновлено в 08:23
Интернет
«Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.
Обновлено в 09:25
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Экономика
Vivacom выиграл суд у экс-акционера и выставил долю на продажу
Руссев заявил, что сделка по переходу права собственности на пакет несколько лет назад была прозрачной и назвал решение лондонского суда значительной победой, которая позволила выставить его долю на продажу.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25
25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43