с чего всё началось

В США существенно смягчили ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei. Об этом в среду, 10 июля, пишет Wall Street Journal.

США смягчили ограничения на торговлю с Huawei

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Футбол Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара 37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.

Общество Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Общество Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Политика Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.

Политика Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми» Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".

Хоккей КХЛ. «Локомотив» объявил о подписании Рэтти 26-летний Рэтти подписал однолетний контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославского клуба.

Политика Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.

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Интернет «Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион «Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.

Политика Украина вышла из еще одного соглашения СНГ Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Экономика Vivacom выиграл суд у экс-акционера и выставил долю на продажу Руссев заявил, что сделка по переходу права собственности на пакет несколько лет назад была прозрачной и назвал решение лондонского суда значительной победой, которая позволила выставить его долю на продажу.

Происшествия Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.