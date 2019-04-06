Политика
США серьезно рассматривают применение военной силы против ВенесуэлыИзвестия 18:24
США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга. По его словам, дипломатические инструменты Вашингтона иссякают.
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Происшествия
За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца
Суд установил, что Кудрявцев 3 апреля 2019 года руководил установкой "инсталляции надгробия" с надписью "Путин В.В. 1952-2019 Предал народ России" на газоне Александровского сада.
Обновлено в 14:29
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Стратегический беспилотник США семь часов кружил над Донбассом
Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США заметили в небе над Донбассом.
Обновлено в 13:00
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление войск маршала Хафтара
Обновлено в 13:18
Политика
Зеленский сдал анализы для дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сдал анализы на алкоголь и наркотики в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 02:21
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 08:40
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика
Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Экономика
Электронные чеки могут появиться в системе tax free в следующем году
Электронные чеки в системе tax free могут появиться с 1 июля 2020 года, следует из законопроекта, разработанного Минфином.
Обновлено в 11:33
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Тельцам светят интересные предложения, а Скорпионам - романтические сюрпризы
Водолей сумеет многое успеть, хотя и не все из того, что было запланировано.
Обновлено в 09:45
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Экономика
«ВТБ Капитал» приобрел 6,69% группы ЛСР
"ВТБ Капитал" приобрел 6,69% девелоперской группы ЛСР, говорится в сообщении банка ВТБ.
Обновлено в 14:19
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Экономика
Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов
Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.
Обновлено в 20:16
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено в 06:30
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице
Обновлено в 12:29
Авто
Эксперты назвали 5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51