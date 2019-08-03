США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщил Госдепартамент страны на своем сайте.

США сделали исключения из санкций против России

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