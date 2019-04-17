Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВОRT на русском 05:25
Американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информирует Anodolu со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Кубок Гагарина побывает в Омске
Обновлено в 05:34
Общество
Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы
В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:39
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани
Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Космос
Грузовик Cygnus доставит на МКС еду, мышей и мини-робота
Грузовик Cygnus и ракета-носитель Antares, которые принадлежат компании Northrop Grumman, уже ранее доставляли грузы на МКС.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии
Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
Политика
NYT: Трамп выслал российских дипломатов из-за фото убитых уток
Дональд Трамп не собирался высылать российских дипломатов в 2018 году из-за «дела Скрипалей», однако в ЦРУ нашли подход к президенту.
Обновлено в 01:31
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
Обновлено в 08:29