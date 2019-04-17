Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВОRT на русском 05:25

Американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информирует Anodolu со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.
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Почему после санкционных угроз США предложили Турции купить ЗРК Patriot

RT на русском10:39

США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot

РИА Новости04:01

США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot

Известия05:19

США сделали Турции новое предложение по системам ПВО и ПРО

Экономика сегодня04:21

США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам

Lenta.ru04:10

Анкара и Вашингтон обсуждают новое предложение США по системам ПВО и ПРО

ТАСС03:56

США сделали Турции новое предложение о поставках ракетных комплексов

Коммерсантъ05:20
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Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Политика

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Происшествия

Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 18:43
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика

ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Оппозиция победила в Стамбуле Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 10:53
Кино

Премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая

Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 10 мая.
Обновлено в 11:02
Кино

Первую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 1 млн россиян

Около 1 млн россиян посмотрели премьерную серию восьмого сезона популярного сериала "Игра престолов", показ которой состоялся 15 апреля.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Кино

Рассекречено название девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый фильм основного цикла "Звездных войн" завершит историю, которая длится уже более четырех десятков лет — зрители узнают ответы на все вопросы, которые остались из предыдущих эпизодов.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Командование ВСУ в Донбассе разыскивает вооруженного дезертира

Обновлено в 09:43
Музыка

White Lies осенью выступят в России

Британская пост-панк-группа White Lies этой осенью выступит в Москве и Петербурге.
Обновлено в 08:51
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Столица Ливии попала под ракетный обстрел

Обновлено в 10:08
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек

В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Наука

Белые акулы бегут из районов кормления при появлении косаток

Электронные теги показали, что все белые акулы начали покидать область в течение нескольких минут после кратких визитов косаток.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым

На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
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Хулуси Акар
Турецкий генерал
Глава Генштаба Турции с 18 августа 2015 по 10 июля 2018 года.
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