Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВОRT на русском 05:25
Американская сторона сделала Турции новые предложения по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информирует Anodolu со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.
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Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:19
Политика
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге
За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Происшествия
«Меги» и автовокзал в Мурино эвакуируют
Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
Обновлено в 13:13
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Политика
Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте
Первый замруководителя администрации губернатора Забайкальского края 69-летний Сергей Трофимов скончался на рабочем месте.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Наука
Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней
Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
Обновлено в 14:38
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Финансы
Итоги аукционов ОФЗ: спрос на госбумаги остается высоким
Объем сегодняшнего размещения ОФЗ по итогам трех аукционов лишь немного не дотянул до рекорда прошлой недели, составив 124 млрд. руб. против 137 млрд. руб. неделей ранее.
Обновлено в 10:28
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Технологии
Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик
В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Политика
Путин призвал менять систему управления «без революций»
Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система России развивается, там есть свои проблемы, но к изменениям нужно подходить профессионально и без лозунгов.
Обновлено в 11:07
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено в 11:34
Кино
Картина Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение
Фильм Павла Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение в Минкультуры и выйдет на широкий экран 10 мая, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Технологии
В России появится голосовой помощник «Санёк» для любителей выпить
Компания iDrink разрабатывает нового голосового помощника для любителей алкоголя.
Обновлено в 07:41