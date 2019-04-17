Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК PatriotИзвестия 05:19
Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил находящийся в Соединенных Штатах министр обороны Турции Хулуси Акар. Так он прокомментировал свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.
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Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Политика
Путин призвал менять систему управления «без революций»
Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система России развивается, там есть свои проблемы, но к изменениям нужно подходить профессионально и без лозунгов.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский
Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.
Обновлено в 07:43
Технологии
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении трех российских сервисов по поиску работы — HeadHunter, SuperJob и Rabota.ru из-за запрета использования программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала во время работы с указанными сайтами, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Общество
На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама
На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Беларуси сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:05
Кино
В Сети появился финальный трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который рассказывает об одном из самых сильных мутантов во вселенной – Джин Грей.
Обновлено в 12:45
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
Энергетика
Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти
Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Польше загорелся грузовик американских военных
В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
В "Роскосмосе" прокомментировали обвинения в плагиате видеоролика "Мы — российский космос".
Обновлено в 12:40
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Происшествия
На границе с Украиной задержан участник «Хизб ут-Тахрир»
В пункте пропуска "Армянск" на границе с Украиной задержан житель села Каменка, который подозревается в участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Обновлено в 11:43
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Обновлено в 08:00
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Премьер-министр отчитался перед Госдумой
Премьер-министр отчитался перед Госдумой Дмитрий Медведев выступил сегодня перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им правительства.
Обновлено в 08:13
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Наука
Строители нашли в Англии древние останки жертв ритуальных убийств
В могилах находились останки и мужчин, и женщин, некоторые из которых могли быть принесены в жертву, пишут учёные.
Обновлено в 09:36
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Из-за попадания молнии в Акрополь в Афинах пострадали четыре человека, передает newsit.gr.
Обновлено в 11:40