Политика
США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментомRT на русском 14:58
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Гаджеты
«Яндекс» подготовил две новые версии своей смарт-колонки к презентации
Компания «Яндекс» подготовила две новые версии своей смарт-колонки «Яндекс.Станция» к публичной презентации.
Обновлено в 14:11
Политика
США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России
Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Общество
В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»
Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США
Ядерный арсенал Соединенных Штатов состоит из 1,7 тысячи боеголовок на стратегических носителях и 2,05 тысячи резервных боеголовок, об этом говорится в «Бюллетене ученых-ядерщиков» из США.
Обновлено в 13:58
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Хоккей
«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ
"Слован" нашел финансовые средства и продолжит выступать в КХЛ, информирует sport.aktuality.sk.
Обновлено в 13:36
Спорт
Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Инсайдер показал защитное стекло для смартфонов OnePlus 7 Pro и OnePlus 7
Инсайдер в социальной сети показал защитное стекло еще непредставленного OnePlus 7 Pro и OnePlus 7. Эти аппараты получат экраны без вырезов, но если в старшей версии экран получит скругленные края, то в OnePlus 7 такого не будет.
Обновлено в 11:57
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Общество
Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:58
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
ЦИК официально объявила Зеленского президентом Украины
Обновлено в 11:15
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество
Эксперт оценил отречение императора Японии Акихито от престола
Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с радио Sputnik оценил отречение императора Акихито от престола.
Обновлено в 14:48
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24