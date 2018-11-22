Политика
Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Известиявчера в 21:06
Будем следить за всеми знаками, свидетельствующими о том, что Москва хочет вернуться к соблюдению договора. Для Соединенных Штатов это будет наилучшим исходом. Пентагон надеется, что именно так и произойдет.
— Джеймс Мэттис, американский военный деятельiReactor 01:28
с чего всё началось
Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и этот вариант развития событий Вашингтон считает наилучшим. Об этом заявил в среду журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.ТАССвчера в 19:27
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