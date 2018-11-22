Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД
Известия
вчера в 21:06

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Известиявчера в 21:06
Джеймс Мэттис
Будем следить за всеми знаками, свидетельствующими о том, что Москва хочет вернуться к соблюдению договора. Для Соединенных Штатов это будет наилучшим исходом. Пентагон надеется, что именно так и произойдет.
— Джеймс Мэттис, американский военный деятельiReactor 01:28
с чего всё началось

Мэттис: США считают наилучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и этот вариант развития событий Вашингтон считает наилучшим. Об этом заявил в среду журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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