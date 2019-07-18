Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливеРБК 15:18
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, сообщает CBS.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика
В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp
"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки
Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.
Обновлено в 09:09
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе
Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Футбол
Лихачёв: после Европейских игр осталась большая рана
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля.
Обновлено в 09:49
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Происшествия
На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании
Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
Музыка
Вайкуле поддержала Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
Обновлено в 06:42
Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Политика
Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Футбол
Тьяго Мотта: «„ПСЖ“ будет сложно найти достойную замену Неймару»
Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Тьяго Мотта поделился мнением о ситуации с бразильским форвардом Неймаром.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
ВВС США объявили тендер на новую МБР, которая сменит Minuteman-III
Военно-воздушные силы США объявили тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 12:17
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16