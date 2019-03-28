США с союзниками по НАТО готовят новые меры против РоссииГазета.Ru 02:31

с чего всё началось

Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Активность альянса в акватории Черного моря значительно возросла. Россия же после присоединения Крыма существенно укрепила оборону полуострова.

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

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