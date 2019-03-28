Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против РоссииГазета.Ru 02:31
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Активность альянса в акватории Черного моря значительно возросла. Россия же после присоединения Крыма существенно укрепила оборону полуострова.
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Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.
— Майк Помпео, американский политикКомсомольская правда вчера в 21:53
с чего всё началось
«На следующей неделе, надеюсь <…> я смогу объявить об очередных действиях, которые мы предпримем совместно»,— заявил господин Помпео на слушаниях в Палате представителей Конгресса США (цитата по Reuters).Коммерсантъвчера в 19:59
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