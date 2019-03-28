США с союзниками по НАТО готовят новые меры против РоссииГазета.Ru 02:31

с чего всё началось

Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Активность альянса в акватории Черного моря значительно возросла. Россия же после присоединения Крыма существенно укрепила оборону полуострова.

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Спорт IAAF одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Футбол Айдентика РПЛ от студии Артемия Лебедева получила престижную награду Как сообщает пресс-служба российской Премьер-лиги, айдентика от студии Артемия Лебедева получила награду iF Design Award 2019, которая вручается за достижения в области дизайна. iF Design Awards – международный конкурс дизайна, учрежденный в 1954 году, где ежегодно принимают участие более 2000 дизайн проектов.

Шоу-бизнес Подруга Началовой заступилась за Фролова, назвав его травлю опасной Подруга Началовой высказалась о ситуации с имущественными претензиями Фролова к певице в программе "Пусть говорят".

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Экономика Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Происшествия Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».

Политика Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса» Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка» Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Политика В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.

Происшествия В Петербурге потушили пожар в жилом доме Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Хоккей Илья Воробьев: в серии с ЦСКА все решат детали Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Происшествия Россиян предупредили о последствиях нападения на полицейских Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность.