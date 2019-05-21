Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»Lenta.ru 03:51

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс». По его словам, США планируют подготовить законопроект, который введет необходимые ограничения для проекта.
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США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2»

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Интерфакс03:21

МИД РФ назвал возможные санкции США против «Северного потока - 2» негодным инструментом

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