Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕСГоворит Москва 02:59
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Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристРИА Новости вчера в 19:46
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В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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