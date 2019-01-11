Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме прокомментировали решение США отправить корабли в Арктику Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.

Армия и оружие Армия и оружие Возглавляемая США международная коалиция начала вывод войск из Сирии Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* начала вывод войск в Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя коалиции.

Армия и оружие Армия и оружие В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа ВВС Армии обороны Израиля атаковали два объекта на территории сектора Газа, сообщает 11 января пресс-служба вооруженных сил Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения "Ансар Аллах" на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Американский боевой корабль ушел из Черного моря Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry ушел из Черного моря.

Армия и оружие Армия и оружие Расчисткой завала на реке Бурее займутся военные

Армия и оружие Армия и оружие МИД Франции призвал Иран прекратить использование баллистических ракет Франция призывает Иран прекратить любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, заявил представитель французского МИД.

Армия и оружие Армия и оружие Новое стелс-покрытие для кабин самолётов разработано «Ростехом»

Армия и оружие Армия и оружие Военные Северного флота начали тренировки на снегоходах Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отработке рейдовых действий с применением снегоходов.

Армия и оружие Армия и оружие США заблокировали сделку по F-16 между Израилем и Хорватией К сожалению, США не дали соответствующего разрешения на поставку израильских самолетов F-16 «Барак» Республике Хорватии, сказал глава хорватского военного ведомства Дамир Крстичевич после встречи с генеральным директором Минобороны Израиля Уди Адамом.

Армия и оружие Армия и оружие США закупают израильскую систему ПРО «Железный купол» По оценкам специалистов, на основе израильской системы ПРО «Железный купол» планируется создать новую, более перспективную, чем ныне существующие, систему противовоздушной обороны, которая должна будет дополнить существующие в США комплексы «Patriot».