Армия и оружие

США решили отправить военные корабли в Арктику
Газета.Ru
08:58

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Газета.Ru08:58

Подробнее о событии

США направляются в Арктику: эксперты оценили возможности американцев

Вести.Ru20:40

Пентагон готов вновь направить в Арктику ударную авианосную группу

Центральный Военно-Морской Порталвчера в 05:03

США намерены отправить в Арктику военный корабль

Газета.Ru19:46

США решили отправить военные корабли в Арктику

РИА Новости19:29

США отправят военные корабли в Арктику

URA.Ru09:42

США отправят военные корабли в Арктику

Телеканал 360°08:35

В России ответили на планы США отправить военные корабли в Арктику

Lenta.ru19:19
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Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Обновлено в 20:15
Космос

SpaceX проведет масштабные сокращения

Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия

В Якутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Якутии.
Обновлено в 21:01
Кино

Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр

Обновлено в 22:11
Гаджеты

WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 07:03
Происшествия

16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Культура

Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Общество

В России уже продаются упаковки с девятью яйцами

Обновлено в 02:04
Спорт

Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана

Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено в 17:12
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Музыка

Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»

В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Политика

Американского конгрессмена не пустили на заседание с пивом

Демократа Джо Каннингема, впервые избранного в конгресс США, не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Финансы

Сбербанк повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Политика

Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Политика

Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch

Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Обновлено в 10:07
Общество

На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами

Обновлено в 04:52
Политика

Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой

Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Военным могут разрешить сбивать гражданские самолеты в России

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 05:06
Спорт

Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу

Обновлено в 15:38
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
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